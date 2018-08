Agnone, trafugate alcune reliquie nella Chiesa della Trinità

AGNONE. Brutta sorpresa per il parroco don Alessandro Di Sabato quando ieri mattina aprendo la chiesa della Trinità in piazza Plebiscito di Agnone ha visto che qualcuno aveva asportato da una teca posta in un muro laterale alcuni reliquie probabilmente di vari santi o beati. Sbigottimento e perplessità anche perché da una prima stima gli oggetti trafugati non avrebbero grande valore se non quello sacro. Mentre molti altri che forse avrebbero avuto più valore commerciale sono stati ignorati dai o dal ladro. Furto sacrilego dunque a che scopo? E’ la domanda dei fedeli che ieri mattina sono stati testimoni della scoperta non piacevole proprio nei momenti antecedenti la celebrazione della prima messa.

