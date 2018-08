Agnone-Lupi non è mai una partita ‘normale’… Caccia al successo

di Franco de Santis

Campobasso-Agnone non è una partita normale. O quanto meno, da qualche anno a questa parte è entrata di diritto nel calendario delle sfide da sottolineare in rosso, se più tendente al blu o al granata fate voi… Proviamo a spiegarci. Prima che gli altomolisani conquistassero per la prima volta la serie D, viene da sé che non esisteva, per motivi di forza maggiore (leggasi differenza di categorie, ndr), alcuna rivalità. Che invece in questo preciso momento storico calcistico ha superato tutte le altre in regione. Si parla di riva- lità sportiva, naturalmente, ma in quei novanta minuti ci si accapiglierebbe pur di non uscire dal campo con una sconfitta sullo stomaco.

La prima volta fu nel 2007 (parlando di IV serie, ndr). La premiata ditta ‘Covelli&Aquaro’ gelò il Romagnoli e a nulla valse il rigore trasformato da Majella per evitare la primissima sconfitta rossoblù. Da lì in poi niente fu più come prima. Il primato calcistico del capoluogo è come se si fosse intiepidito e a darne conferma arrivò un nuovo ko, l’anno dopo, targato Fabio Di Vito. E ancora un altro nel 2009 (Salvatore e Pifano in gol), con tante polemiche per una simulazione di Pifano che provocò l’espulsione di Murano. Al ritorno Covelli, questa volta su sponda campobassana, esultò sotto i cinquecento tifosi campobassani.