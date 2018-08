Agnone, la Pontificia chiude con un +30%

AGNONE. “L’Estate sta finendo” cantavano i Righeiera nell’85 ed anche Agnone è pronta ad archiviare il periodo estivo che vede pareri contrari sull’afflusso di gente. Se i commercianti giurano che i modulo d’affari è diminuito a causa della scarsità di presenze, Armando Marinelli della Pontificia Fonderia di Campane, con dati alla mano, afferma che nel periodo luglio/agosto ha visto nell’opificio agnonese un afflusso del 30% in più di turisti rispetto allo scorso anno. “C’è da considerare che c’è stato un notevole calo degli agnonesi che vivono fuori dalla cittadina – esordisce Marinelli- mentre l’impennata turistica c’è stata eccome. Credo che oramai necessita mettersi al tavolino e programmare calendari tali da attrarre più gente possibile in loco. Da parte mia –continua- ho cercato di far giungere i vari gruppi di turisti soprattutto intorno all’ora di pranzo cosicchè potessero poi restare ad Agnone per la cosiddetta “seconda colazione” oppure cercare di organizzare i tour serali anche nelle chiese dopo la visita in Fonderia perché restassero a cena. Tutto ciò per smuovere un’economia locale. Ma necessita un calendario di manifestazioni più idoneo. La gente, i turisti che scelgono Agnone per le vacanze, vogliono divertirsi e stare all’aperto. Ben vengano le presentazioni di libri e mostre ma certamente dopo un sostanzioso aperitivo ai vari bar che si fa?. E soprattutto nel periodo di Ferragosto dovrebbero, a mio avviso, intrecciarsi più eventi possibili prima e dopocena. Il problema ripeto –evidenzia ancora Marinelli- è che necessita correre ai rimedi con una programmazione anticipata.

