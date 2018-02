Aggredito cameraman di Telemolise: setto nasale rotto da una testata

TERMOLI. É stato aggredito durante lo svolgimento del suo lavoro il cameraman di Telemolise, Alessandro Nardella, mentre si trovava nei pressi dell’obitorio dell’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli. Si trovava lì per seguire la vicenda di cronaca relativa al decesso della giovane di Montecilfone per cause ancora da accertare. Il tecnico pare abbia subito un vero e proprio agguato che gli è costato un setto nasale rotto, secondo quanto dichiarato dai medici del pronto soccorso che lo hanno medicato. Secondo le prime ricostruzioni un uomo, non si sa ancora se un amico o un parente della ragazza deceduta dopo avergli intimato di allontanarsi, cosa che il Nardella stava facendo, improvvisamente lo abbia colpito con una testata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno aperto un’indagine su quanto accaduto.

