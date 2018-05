Aggredisce i poliziotti e tenta il furto della pistola, arrestato 32enne nigeriano

CAMPOBASSO. Probabilmente dovrà dire addio al sogno di una vita lontana dalla sua casa, ma migliore di quella vissuta nella sua Africa, perché con un gravissimo atto di intemperanza e violenza ha cancellato tutti i benefici di cui godeva da migrante A Campobasso. Agenti della Polizia di Stato lo hanno avvicinato per quello che doveva essere un controllo di routine, ma alla richiesta di fornire i documenti ha risposto inveendo contro gli agenti. Un’aggressione in piena regola di cui si ignorano i possibili motivi che ha costretto i poliziotti ad ingaggiare un corpo a corpo col migrante. Il quale, non contento di essersi già messo nei guai, pare abbia anche tentato di impossessarsi della pistola in dotazione all’agente. Il 32enne nigeriano è stato immediatamente arrestato e per ora resta in attesa di presentarsi dinanzi al giudice.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp