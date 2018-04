Affitti. Campobasso tra le città più ‘lente’: 3,3 mesi in media per firmare un contratto

CAMPOBASSO. Ricerca di una casa da affittare: Campobasso si conferma tra le città più ‘lente’ del panorama nazionale. É quanto emerge dal Rapporto sulle locazioni 2017 di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con 300 agenzie, elaborato con il supporto scientifico di Nomisma.

Tre i parametri principali affrontati. Le città capoluogo con la più alta percentuale di coppie in affitto sono Aosta (80%), Napoli (76,7%) e, a chiudere il podio, Campobasso (75%).

Firenze (652 euro), dopo Milano (938 euro) e Roma (789 euro), è al terzo posto nella classifica dei capoluoghi italiani con gli affitti più cari d’Italia, mentre quelli più a buon mercato sono stati rilevati a Catanzaro (327 euro), Perugia (356 euro) e Potenza (367 euro).

Per giungere ad una firma di un contratto di affitto, Firenze e Bologna, figurano tra i capoluoghi dove per arrivare alla sottoscrizione si impiega meno tempo (1,3 mesi). Solo Affitti ha rilevato tempi più rapidi solo a Cagliari (0,9 mesi). La ricerca dell’immobile in affitto richiede invece più tempo ad Aosta (3,5 mesi), Napoli (3,4 mesi), Bari e Campobasso (3,3 mesi ciascuna).

Il terzo e ultimo parametro riguarda la longevità degli inquilini nello stesso immobile. La media nazionale è 23,4 mesi. A Trieste risiedono i locatari che cambiano casa con maggiore frequenza (ogni 16 mesi), seguiti da quelli di Bari, Catanzaro e Trento (18 mesi). Restano nello stesso appartamento per quasi 3 anni (30 mesi) gli inquilini che vivono a Napoli, Campobasso e Aosta.

