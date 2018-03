Adolescenti: 3 minori su 10 fumano

di Giacomo Abiuso e Fausta Fiore

Negli ultimi anni l’età media dei fumatori si è abbassata in quanto ci sono adolescenti che cominciano ad essere fumatori abituali già dalle scuole medie. In Italia il consumo di nicotina inizia in età precoce, approssimativamente si comincia ad essere fumatori abituali tra i 15 e i 17 anni e alcuni di questi affermano di aver avuto il primo contatto con la nicotina già all’età di 11 anni.

I consumatori frequenti sono maggiorenni e hanno affermato di fare uso della sostanza per alleviare stress e condizioni di ansia.

Dati europei riportano che il numero più alto di minori che abusano della sigaretta si trova in Italia, esattamente il 21% di essi.