Adoc Molise, da oggi tariffe di luce e gas in calo per le famiglie

Da oggi, 1° aprile, tariffe luce e gas in calo per la famiglia-tipo del mercato tutelato. La bolletta dell’elettricità registrerà una diminuzione del -8%, mentre per il gas il calo sarà del – 5,7%.

La spesa annua, ad ogni modo, rimane in aumento, considerati i precedenti rincari. Per l’elettricità la spesa tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018 sarà di 533,73 euro, con una variazione del +5,6% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.042 euro, con una variazione del +1,3%.