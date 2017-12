Addio ‘Cinema Ariston’, il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar: sarà abbattuto

CAMPOBASSO. É giunta ieri, venerdì 29 dicembre, la tanto attesa sentenza del Consiglio di Stato: il Cinema Teatro Ariston sarà demolito. Niente ‘Casa delle Culture’ dunque, secondo quanto proposto da Palazzo San Giorgio ma bensì un complesso residenziale con uffici, negozi e appartamenti prenderà il posto di un pezzo di storia del capoluogo.

Un pronunciamento quello da parte della massima autorità amministrativa che mette fine alla querelle tra il Comune e la famiglia de Benedettis, proprietaria dello stabile, e che ha tenuto banco per più di due anni tenendo tutti i campobassani con il fiato sospeso nella speranza di riuscire a ‘salvare il salvabile’.

Il Tar riunito in consiglio il 6 luglio scorso aveva già dato ragione alla Gpe Group alla quale la proprietà aveva deciso di cedere l’ex cinema contro il no espresso dal Comune e dal Ministero per i Beni Culturali. Tuttavia quest’ultimi, non dandosi per vinti, hanno presentato istanza di appello al Consiglio di Stato uscendone nuovamente sconfitti. Il giudizio espresso dal collegio giudicante arriva, infatti, perentorio e la costruzione dell’edificio di Via Cardarelli pur risalendo agli anni Cinquanta non è sottoposto ad “alcun vincolo storico e architettonico, in quanto non si può considerare una testimonianza storica dell’architettura di epoca fascista ma rappresenta solo l’elaborazione progettuale e la realizzazione imitativa di quella architettura”.

In seguito, alla notizia del paventato abbattimento dello storico cinema cittadino in molti si sono mobilitati – cittadini e anche molti artisti – al fine di scongiurarne la scomparsa. Dal gruppo Facebook “…ricordi il Cinema teatro Ariston?” viene espresso in un post tutta la tristezza di quanti hanno sperato in un finale diverso della vicenda, si legge: “…è un giorno molto triste ed è difficile trovare le parole giuste…un ringraziamento speciale a tutti i firmatari e i sostenitori della petizione…pensavamo che il Teatro Ariston e la città di Campobasso potessero tornare a splendere…purtroppo oggi quel giorno sembra molto molto lontano”.

