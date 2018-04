Addio ad Antonio Russo, si è spento a 47 anni il tecnico della scuola calcio ‘I Sanniti’

CAMPOBASSO. Il calcio e non solo piangono la scomparsa di Antonio Russo. Il tecnico della Scuola Calcio ‘I Sanniti Calcio Campobasso’ si è spento prematuramente, a soli 47 anni, perdendo la battaglia contro il più brutto dei mali.

Enorme il cordoglio proveniente da tutto il mondo del calcio molisano e giovanile. La stessa società del Campobasso ha voluto ricordare l’amico scomparso: “Un dolore enorme ha colpito la famiglia e tutti gli amici di Antonio Russo. Un uomo sempre a servizio dello sport che ha fatto del calcio una ragione di vita. La SSD Città di Campobasso esprime grande commozione per la scomparsa dell’amico Antonio ricordandolo così, fiero e forte indossare i colori della sua città”. Anche la scuola calcio Acli gli ha dedicato un pensiero commosso: “Apprendiamo con enorme dolore la notizia della scomparsa di Antonio Russo. Tutta la nostra società si stringe attorno alla sua famiglia e ai suoi colleghi in questo momento di profonda tristezza per tutto il calcio giovanile molisano”.

Una persona ben voluta da tutti, insomma, pronto a dare insegnamenti di calcio e anche e soprattutto di vita ai suoi ragazzi. Come spiega bene la società I Sanniti: “L’ ASD Sanniti Calcio Campobasso è vicina ad Antonella (la moglie) e Francesco Russo (il figlio) per la prematura scomparsa di Antonio, Mister e grande amico della società”.

