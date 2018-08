Addio a Salvatore Salottolo, si è spento a 91 anni un grande personaggio campobassano

CAMPOBASSO. Aveva 91 anni Salvatore Salottolo, uomo dal cuore generoso e dalla parola gentile. Era andato per il solito “tagliando” al Cardarelli, ma questa volta i medici nulla hanno potuto: dopo premurose cure, si sono dovuti arrendere anche loro. Il “motore” questa volta ha fuso.

Il grande showman, molto conosciuto soprattutto nella ‘zona vecchia’ del capoluogo, è morto in un’afosa giornata di agosto, con la città spoglia e i pochi passanti sudati e distratti a trovare riparo al fresco o attorno alla fontanella del Municipio, dove Salvatore, tante volte, è andato, nei lunghi anni, a ristorarsi. Regalando agli astanti una delle sue deliziose battute che lo hanno fatto diventare un personaggio noto in città.

Salvatore è stato un uomo per bene. Un gentiluomo, cordiale e gentile, sempre pronto ad affettuosi abbracci e a ferree strette di mano. E’ nato benestante, con possedimenti a San Giuliano del Sannio, ed è morto da modesto pensionato. Sarà stato certamente felice di aver chiuso gli occhi a Campobasso che amava tanto e dove era nato nel lontano febbraio del 1927.

Nell’ultimo periodo ha vissuto tra Varese e il capoluogo, in cui tornava volentieri, per riabbracciare gli amici e in modo particolare il “fratello” d’arte e di cuore, Nello Toti, la più importante voce del capoluogo.

Ge.Ve.

