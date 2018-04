Acquisto auto d’epoca, ecco dove nascono i rischi maggiori

Tanti iscritti, frequenti raduni, crescente interesse. È questa – in estrema sintesi – la fotografica legata allo stato di salute del settore delle auto d’epoca in Molise: una regione tra le più piccole della Penisola, ma in grado di esercitare una grandissima attenzione e dedizione quando si tratta di auto d’epoca.

Anche in Molise, peraltro, come nel resto della Penisola, continuano a crescere le transazioni effettuate da vecchie e nuovi appassionati, che commerciano le proprie auto d’epoca per poter rinvigorire la propria collezione di mezzi, rinnovarla o… inaugurarla.

Purtroppo, però, come ci segnala Classic Trader, la forte crescita delle transazioni di compravendita di auto d’epoca, ha generato una sgradita corrispondenza con l’incremento delle frodi. Ma dove si celano i maggiori rischi per chi compra e vende questi veicoli?

Lo studio completo è disponibile al seguente indirizzo Classic Trader

I pericoli maggiori

Riferendoci alle statistiche elaborate nel dossier succitato, emerge come per più di 3 intervistati su 4 (il 77%), nascondere difetti nell’acquisto di auto d’epoca abbia rappresentato il rischio maggiore, seguito dalla propensione a occultare incidenti (61%) o ancora a manipolare i contachilometri (39%).

Oltre a ciò, quasi il 18% dei compratori ritiene di considerare rischioso anche il momento in cui si effettuano i pagamenti. Frequenti sono le denunce di richieste di pagamenti anticipati sulla base di presunti “accordi”, e la presenza di spedizionieri che scompaiono dopo aver incassato gli acconti, o ancora la presentazione di documentazione falsa o la richiesta espressa di regolare l’intera operazione in contanti. Il timore di andare incontro a brutte sorprese durante i pagamenti coinvolge anche i venditori: 1 su 4 ha infatti affermato di vedere proprio nella gestione dei pagamenti il maggiore pericolo quando si cede un’auto d’epoca.

Sempre a proposito di pagamenti, emerge come quello in contanti – nonostante i timori espressi – abbia comunque rappresentato la maggioranza delle operazioni, relegando il bonifico bancario in una seconda posizione non troppo marginale, e – soprattutto – su quote irrisorie strumenti alternativi che avrebbero potuto garantire maggiore sicurezza, come il conto notarile.

Come evitare le frodi

Ma come si possono evitare le frodi nel momento in cui si compra o si vende un’auto d’epoca? I suggerimenti sono ben noti ma, nonostante ciò, spesso disattesi.

Val dunque la pena rammentare ancora una volta come sia essenziale cercare di affidarsi alla consulenza di personale esperto: uno specialista di auto d’epoca potrà ad esempio accertare quale sia il più attendibile valore di mercato del mezzo, scoprendo – altresì – se le condizioni originale siano o meno state manomesse. Ricorrere a un notaio è poi sicuramente l’opzione migliore (sotto il profilo cautelativo, ma non è certamente la più economica!) per quanto concerne la tutela giuridica dei propri interessi.

Insomma, anche alla luce di quanto sopra, val sempre la pena condividere l’attenzione nei confronti di una grande cautela che dovrebbe contraddistinguere tutti coloro che si accingono a effettuare un simile investimento. Una maggiore predisposizione all’attenzione pre-negoziale è sicuramente la migliore strada da percorrere se si vuole evitare di incappare in spiacevoli conseguenze…

