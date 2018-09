Acquisti con banconote false, denunciato dai Carabinieri

Nella giornata di ieri, lunedì 24 settembre, un giovane, entrato in un esercizio commerciale di Agnone, ha acquistato delle merce pagando con una banconota falsa da 50 euro. Il titolare del negozio ha allertato subito i Carabinieri che hanno identificato dopo poco l’autore del reato, denunciandolo alla competente Autorità giudiziaria per spendita di banconota falsa. La banconota è stata sequestrata, per essere poi inviata alla Sezione Operativa del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria così da rendere possibili gli approfondimenti del caso sul tipo di carta usata e sul formato di stampa con cui è stata realizzata.

Durante la notte invece, a Isernia, una donna ha perso il controllo dell’auto impattando contro i veicoli in sosta e finendo la sua corsa ribaltandosi su un lato. La donna subito soccorsa è stata sottoposta ad accertamenti tramite etilometro, ed è risultata avere un tasso alcolemico superiore al limite previsto dalla normativa vigente. I militari di Isernia, intervenuti sull’incidente, hanno fatto scattare una denuncia nei confronti della conducente alla competente Autorità Giudiziaria, per guida in stato di ebrezza alcolica, con il ritiro della patente di guida.