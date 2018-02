Acque agitate nel centrodestra, le Regionali il pomo della discordia

Le acque nel centrodestra restano agitate. Sembra che a nulla siano serviti gli inviti all’unità lanciati nella serata di venerdì in occasione della presentazione dei candidati che correranno per il Parlamento. Proprio le candidature sembra siano state il motivo del contendere. Come ormai noto una parte della coalizione ha ‘lanciato il guanto di sfida’ ai vertici del centrodestra. Tanto che sia nell’incontro di martedì, sia nell’appuntamento di venerdì sera, erano assenti i rappresentati di alcuni partiti. Non c’erano De Matteis e Tiberio di Idea, Fusco e Mancini dei Sovranisti, Di Sandro di Fratelli d’Italia e Niro dei Popolari per l’Europa. I quali hanno chiesto apertamente al centrodestra di ufficializzare il nome del candidato presidente per le Regionali. Se entro il 12 febbraio la coalizione non convergerà sul la figura del giudice Di Giacomo, questa parte del centrodestra è pronta ad azioni eclatanti. Partendo dal non sostenere i candidati della coalizione al Parllamento. Il tutto, riferiscono i ben informati, sarà ufficializzato con un documento politico.

Polemiche sono sorte anche in seguito alle dichiarazioni di Quintino Pallante. Secondo il quale il candidato presidente lo dovrebbe scegliere il partito che prenderà più voti alle Politiche del 4 marzo. Dichiarazioni non andate giù ad alcuni esponenti che hanno portato all’immediata smentita di Pallante: “Mai pronunciato queste parole”.