Acquaviva Collecroce in onda su Rai3 nella trasmissione EstOvest

ACQUAVIVA COLLECROCE. Andrà in onda questa mattina, alle 11,10, su Rai3 il servizio sulle minoranze linguistiche croate del Molise all’interno della trasmissione EstOvest. Nella rubrica dedicata a paesi, città e territori sarà raccontata la piccola realtà di Acquaviva Collecroce con la sua caratteristica principale, ovvero la sopravvivenza tra la popolazione del croato. Nei giorni scorsi una troupe ha visitato il paese e ha incontrato il sindaco Francesco Trolio e i bambini della scuola elementare insieme alle maestre. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp