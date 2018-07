Acquaviva Collecroce e Montemitro tifano Croazia

Alle 17:00 inizierà l’attesissima finale dei Mondiali di calcio 2018 Francia – Croazia.

A Acquaviva Collecroce e Montemitro, due paesi molisani di origine croata, fervono i preparativi per seguire il match che si giocherà oggi pomeriggio, 15 luglio, allo stadio Luzhniki di Mosca. Il calcio d’inizio, previsto in Italia alle 17.00, sarà preceduto da una piccola cerimonia di presentazione della Coppa del Mondo, che resterà a bordo campo per tutta la durata della partita. Ci saranno circa 80.000 spettatori.

Per la Francia potrebbe essere la seconda vittoria a un Mondiale. Per la Croazia invece sarebbe la prima Coppa del Mondo della sua storia, uno storico risultato per un paese di 4 milioni di abitanti.

