Acqua non potabile, il Comune assicura: “Garantito approvvigionamento scuole”

TERMOLI. In riferimento al divieto di utilizzare l’acqua erogata dal sistema idrico del Comune di Termoli per il consumo umano, così come predisposto dall’ordinanza sindacale n.94 del 16 maggio 2018, il Comune di Termoli comunica che per la giornata di domani, giovedì 17 maggio, sarà garantito l’approvvigionamento d’acqua in tutte le scuole comunali della città. “In queste ore – si legge in una nota stampa – per fronteggiare un’eventuale carenza idrica nella giornata di domani 17 maggio 2018, si sta lavorando per predisporre l’arrivo di autobotti e la distribuzione di bottiglie d’acqua agli studenti”.

