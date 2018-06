Accusato di molestie, ex carabiniere dal Gup Picano

ISERNIA. Guai in vista per un ex sottufficiale dei Carabinieri, in pensione da tempo. Infatti è stato denunciato per stalking da una donna 53enne di Pozzilli perchè, tra l’altro, come recita il capo d’accusa, con ”condotte reiterate la chiamava ripetutamente, inviandole messaggi contenenti frasi ingiuriose e minacciose, inoltre si appostava sotto la sua casa e la molestava in modo da provocarle un perdurante stato di ansia e paura”. Domani il Gup Picano, a meno di rinvii, affronterà lo scottante caso che ha già fatto molto ‘rumore’ nell’Isernino.

In precedenza, nel 2017, il Gip di Isernia, Iaselli, allo stesso ex carabiniere aveva anche notificato un’ordinanza, che gli vietava di avvicinarsi alla donna e di restare dalla stessa sempre ad una distanza mai inferiore ai 500 metri.

Domani il Gup Picano deciderà se rinviare a giudizio l’ex carabiniere o di archiviare le accuse contro di lui.

La denuncia è stata presentata nei suoi confronti per aver violato l’articolo 612 bis del Codice Penale, lì dove si parla di atti persecutori e stalking. Un reato punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria, o costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Il delitto è punito a querela della persona offesa.

