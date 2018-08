Accusa un malore mentre è sola in casa, anziana salvata dai Carabinieri

CANTALUPO NEL SANNIO. Anziana e sola in casa, improvvisamente ha accusato un malore. Per fortuna il vicino di casa se n’è accorto, ed ha potuto telefonare al 112, chiedendo l’intervento sul posto di una pattuglia dei Carabinieri. È successo a Cantalupo nel Sannio. L’anziana, che abita da sola poiché i figli non risiedono in paese, a quanto pare dopo il malore non sarebbe stata in grado di muoversi, rimanendo bloccata sul balcone. Impossibile, così, per il vicino di casa né per altre persone riuscire a prestare alcun tipo di soccorso. Fortunatamente il tempestivo intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio. Gli uomini dell’Arma, infatti, sono riusciti a salire fino alla finestra della donna, riuscendo in questo modo a portarla via dall’abitazione. Sul posto, nel frattempo, è arrivata anche un’ambulanza. L’equipe del 118 ha trasferito la donna presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Isernia, dove è stata ricoverata.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp