Accusa un malore in spiaggia, 60enne soccorsa da un ufficiale della Capitaneria

TERMOLI. Si trovava nei pressi dello stabilimento balneare La Lampara quando ha accusato un malore. E’ stato provvidenziale l’intervento di un ufficiale superiore della Guardia Costiera di Termoli che ha soccorso una bagnante di 60 anni. L’episodio si è verificato questa mattina e tutto in una manciata di minuti. La donna si trovava nell’area dello stabilimento balneare e improvvisamente ha accusato un malore, oltre all’intervento del titolare del lido, provvidenziale quello di un ufficiale superiore della Guardia costiera di Termoli che ha attivato le procedure di sicurezza sulla turista, contattando poi la sala operativa della Guardia costiera ed il 118, giunto sul posto coi medici di Molise soccorso e i volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasferito la donna al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Primo intervento riuscito splendidamente per i militari della Capitaneria di Porto agli ordini del comandante Francesco Massaro. Un intervento che arriva ad appena tre giorni dalla presentazione a Pescara della campagna Mare Sicuro 2018 per l’intero compartimento marittimo della Capitaneria di Porto di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti.

