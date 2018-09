Accusa un malore ed esce fuori strada con un van per il trasporto cavalli

REDAZIONE TERMOLI

Weekend all’insegna degli incidenti quello appena trascorso. Tra questi quello verificatosi nella tarda serata di ieri, sabato 15 settembre, in contrada Difesa Grande. Ad essere coinvolto un solo mezzo, nello specifico un van per il trasporto cavalli alla cui guida vi era un uomo, che da quanto appreso, sembra aver accusato un malore e – dopo aver perso il controllo del veicolo – è uscito fuori strada. All’arrivo dei sanitari del 118 il conducente era in stato confusionale riportando una ferita alla testa. L’uomo è stato poi trasportato dagli operatori volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Sul posto è intervenuta anche una Volante della Polizia.