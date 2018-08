Accusa un malore e si schianta contro un’auto, muore 89enne

Erano da poco trascorse le 19.30 di oggi, sabato 11 agosto, quando in un tratto del Lungo Rava a Venafro una Fiat Panda si è andata a schiantare prima contro un marciapiede e poi contro un’altra Fiat Panda. Alla guida dell’auto un anziano di 89 anni di Venafro che, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe accusato un malore in seguito al quale ha perso il controllo della sua auto. Sul posto carabinieri e sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Causato, con tutto probabilità, dal malore.

Seguono aggiornamenti

