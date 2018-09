Accordo ufficiale Museo Nazionale di Castello Pandone e Pro Loco Venafro

TONINO ATELLA

VENAFRO

Non c’era il gran pubblico, anzi si era in pochi intimi, ma la cosa non ha sminuito affatto l’accordo ufficiale tra Museo Nazionale di Castello Pandone, presente con la neo Direttrice dr. Irene Spada ed altri dirigenti di settore, e la Pro Loco di Venafro, rappresentata nella circostanza dal neo Presidente Giustino Guarini e dai suoi collaboratori.

Il tutto si è svolto nella Sala della Giustizia di Castello Pandone, presente l’on. Rosa Alba Testamento (M5S) che ha avuto di apprezzamento per quanto veniva fatto. Finalità preminenti dell’accordo sottoscritto dalle parti sono l’organizzazione di iniziative intese a valorizzare e far conoscere al grande pubblico il vasto patrimonio storico, artistico e culturale di Venafro ed in particolare di Castello Pandone attraverso appuntamenti mirati e concordati tra le parti.

Nel corso della serata di particolare interesse le notizie e i filmati sui cavalli a rilievo raffigurati nel piano nobile dell’antico maniero ed espressamente voluti ai primi del 1500 dal Conte Enrico Pandone alla luce della sua innata passione per tali animali, che amava ricevere in regalo o sua volta donare ad altri dignitari del proprio tempo.