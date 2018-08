Accoltellamento, parlano i difensori: “Nessuna lite, il nostro assistito ha solo cercato di dividerli”

CAMPOBASSO. Ha raccontato la propria versione in merito ai fatti che gli sono stati contestati uno dei due giovani arrestati sabato notte a Riccia dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Il 25enne, attualmente recluso nella casa circondariale di Campobasso, ha avuto un colloquio con i suoi legali, gli avvocati Assunta Sulmona e Giuseppe Fazio.

“Alcune precisazioni mi sembra doveroso farle – ha detto l’avvocato Giuseppe Fazio una volta fuori dal carcere – Il mio assistito ha la nonna a Riccia ma nessun altro collegamento. Vive a Campobasso e nel capoluogo di regione lavora pure. Non conosce la persona offesa, non ha mai avuto nessun contatto di lavoro o altro; non c’è – ha aggiunto il legale – nessun motivo che possa giustificare un ipotetico scontro; e infatti con lui non c’è stata nessuna lite. Il nostro assistito si è ‘messo in mezzo’ per dividere la persona offesa e l’altro ragazzo. Addirittura a un certo punto ha preso la decisione di scappare, lo ha fatto in maniera talmente veloce che durante la corsa ha perso anche una scarpa e ha chiamato i carabinieri. Aspettiamo – ha concluso l’avvocato Giuseppe Fazio – gli sviluppi della vicenda”.

Per adesso invece non parla e aspetta di leggere le carte l’avvocato Nicolino Cristofaro, difensore dell’altro ragazzo accusato di tentato omicidio. Il 24enne si trova ancora piantonato in ospedale in seguito ad un malore.

La vicenda che ha fatto scattare la grave accusa, come noto, si è verificata l’altra sera nel centro fortorino. Qui i carabinieri della compagnia di Campobasso hanno arrestato in flagranza di reato i due di 24 e 25 anni ritenuti responsabili del reato di tentato omicidio in concorso nei confronti di un 37enne geometra del Comune. Alla base, stando alla ricostruzione degli inquirenti, ci sarebbe una rissa degenerata in un accoltellamento.

