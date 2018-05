Accesso abusivo al sistema informatico, poliziotto assolto

CAMPOBASSO. La Polizia ogni tanti esegue dei controlli per verificare se alcuni dipendenti accedono alla banca dati interforze (dove sono custodite informazioni riservate) e se soprattutto lo fanno per motivi di servizio. Controlli che sono stati effettuati anche in Molise su un poliziotto a seguito di una serie di accessi eseguiti (probabilmente per controllare delle targhe). In seguito alla segnalazione, per il poliziotto è scattata la denuncia per accesso abusivo al sistema informatico del Ministero dell’Interno, nello specifico, al sistema interforze. L’articolo del codice penale, in questione, è il 615: chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. Mentre da uno a cinque anni: se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema. L’uomo così è stato successivamente rinviato a giudizio. Con l’aggravante di essere un pubblico ufficiale. Attraverso il proprio legale, l’avvocato Maria Assunta Baranello, ha scelto la via ordinaria e così è iniziato il processo e sono stati ascoltati per prima i testi dell’accusa. Poi è stata la volta dell’imputato e infine c’è stata la discussione. Il pubblico ministero al termine della requisitoria aveva chiesto una condanna a cinque mesi di reclusione. L’avvocato Baranello ha sostenuto che sono si trattava del reato ascritto all’imputato e ha illustrato le tesi a difesa del suo assistito. Tesi accolte dal giudice Teresina Pepe che, al termine della camera di consiglio, ha assolto il poliziotto perché il ‘fatto non sussiste’.

