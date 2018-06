Accademia hard, da Rocco Siffredi anche il molisano Manuel Scioli

ISERNIA. “Essere pagati per far sesso con ragazze bellissime è il sogno di ogni uomo ma pochi hanno il coraggio o la dotazione per farlo“. Questa la frase che campeggia sul sito personale di Manuel Scioli, il giovane molisano, originario di Monteroduni, aspirante pornoattore. ‘Manuel Disaster’ questo il nome d’arte del ragazzo e c’è già chi azzarda a classificarlo come il possibile erede del ‘re del porno’, Rocco Siffredi. Curriculum e foto del giovane molisano hanno colpito lo stesso Siffredi che gli ha dato il lasciapassare nella ‘Siffredi Hard Accdemy’ che ha sede in Ungheria. Manuel convinto del suo futuro e intenzionato a diventare una ‘stella dell’hard’ ha già girato anche alcuni filmini con tanto di complimenti da parte di Siffredi e della ponostar italiana del momento, Malena.

