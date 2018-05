Abusi sessuali, ex bidello a giudizio: accolta la richiesta di rito abbreviato

PETACCIATO. E’ stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Larino l’ex bidello della scuola media di Petacciato accusato da numerosi alunni di abusi sessuali su minori. Il Gup Daniele Colucci nell’udienza preliminare ha anche accolto la richiesta dell’avvocato dell’uomo per un giudizio per il rito abbreviato ammettendo sette famiglie come parte civile. Si tratta dei genitori di altrettanti bambini che sostengono di aver subito le violenze da parte del 55enne. Violenze ed abusi sessuali che sarebbero andati avanti diversi mesi. I fatti risalgono al 2015 quando arrivarono le denunce da parte dei ragazzi che all’epoca dei fatti avevano tra 11 e 12 anni. Accuse sostenute da riscontri importanti come le immagini ritrovate dai carabinieri sul cellulare dell’uomo e sul computer della scuola, oltre alla cronologia delle visite su internet dallo stesso computer. Sotto la lente, però, anche altri elementi di prova come le analisi effettuate dai carabinieri del Ris di Roma che vennero incaricati dalla Procura di effettuare dei prelievi di campioni di sostanze organiche ritrovati sugli indumenti di alcuni dei ragazzi vittime delle particolari attenzioni. Il processo inizierà a settembre e si terrà con il rito abbreviato. Durante le udienze non saranno ascoltati i ragazzi presunti vittime di abusi, molti dei quali non vanno più a scuola a Petacciato. I loro racconti non saranno sentiti in aula nel corso del processo che al pari dell’udienza preliminare si terrà a porte chiuse ma, in passato, erano già stati affidati a un incidente probatorio sostenuto con l’ausilio di una neuropsichiatra infantile e alla presenza del pubblico ministero e dell’imputato. Sette famiglie, assistite dagli avvocati Arnaldo Tascione, Aurora Pantalone e Mariangela Di Biase, sono state invece ammesse come parti civili nel procedimento al termine dell’udienza preliminare alla quale ha partecipato anche l’ex bidello accompagnato dal proprio legale, l’avvocato Roberto D’Aloisio. L’uomo era stato già raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e aveva già trascorso 18 mesi tra le mura di casa. Il processo riprenderà a settembre e nell’eventualità di una condanna l’uomo sconterebbe solo un terzo della pena trattandosi di un procedimento con il rito abbreviato.

