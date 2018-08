Abbandono illecito di rifiuti, multato un cittadino

VINCHIATURO – È stato identificato e multato dai Carabinieri di Vinchiaturo per abbandono illecito di rifiuti un cittadino della provincia di Caserta, proprietario di un immobile nel territorio di Vinchiaturo. In seguito alla segnalazione di un cittadino, l’amministrazione comunale ha segnalato l’accaduto alla locale caserma dei Carabinieri, gli stessi, dopo gli approfonditi accertamenti, hanno identificato e denunciato l’autore dell’abbandono di rifiuti, un frigorifero, un fornetto microonde, un apparecchio telefonico e un televisore, in C.da Cannete. I Carabinieri di Vinchiaturo hanno dunque inflitto al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 600,00. Il trasgressore ha pagato la sanzione dopo essersi scusato. In merito è intervenuto il sindaco Luigi Valente. “Desidero ringraziare i Carabinieri per la collaborazione offerta, gli operatori comunali addetti alla raccolta porta a porta per il lavoro quotidiano svolto e per aver rimosso prontamente anche questi rifiuti illegalmente abbandonati. Desidero inoltre ringraziare chi, scrupoloso e attento, denuncia accaduti simili, in questo modo possiamo arginare tutti gli eventuali incivili trasgressori”.

