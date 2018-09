A volto coperto rapinano la Bper, bottino da 3mila euro

TERMOLI Sono entrati in due, a volto coperto, questa mattina intorno alle 10.30 presso la sede termolese della Banca Popolare dell’Emilia Romagna di via Fratelli Brigida. Dopo aver minacciato il personale hanno portato via una cassetta contenente circa 3mila euro fuggendo a gambe levate subito dopo. Immediati sono scattati i sistemi di intervento da parte di Carabinieri e Polizia che hanno bloccato tutte le vie di fuga dalla città cercando di evitare lo sconfinamento dei malviventi verso le regioni limitrofe.