A Venafro l’infopoint del MoVimento 5 Stelle

Lunedì 2 luglio 2018 i portavoce del MoVimento 5 Stelle saranno a Venafro. Alle ore 18 infatti è prevista l’inaugurazione dell’Infopoint locale, in corso Lucenteforte n. 20 . Alle ore 19 invece, ci si sposterà all’interno della Palazzina Liberty dove i portavoce incontreranno cittadini e amministratori per presentare tutte le azioni del MoVimento 5 Stelle portate avanti all’interno dei Comuni, in Consiglio regionale e in Parlamento.