A Vastogirardi si rinnova la sacra tradizione del Volo dell’Angelo

VASTOGIRADI. “Ogni anno a Vastogirardi, il 1° e 2 luglio, si rinnova la centenaria tradizione del Volo dell’Angelo, la sacra raffigurazione dell’annunciazione che, negli ultimi anni ha generato molto interesse, tanto da attirare non solo curiosi molisani ma anche dal resto delle regioni italiane. L’angelo è, da oltre cento anni, interpretato da una bambina di età compresa tra i 4 e i 6 anni”. Così l’invito dal paese alto molisano per assistere ancora una volta ad una tradizione che ha superato il secolo d’età. Una tradizione che vede partecipe tutto il popolo del centro montano per una festa che dura due giorni. “Dopo la solenne messa – spiegano ancora dalla Pro Loco di Vastogirardi- la statua della Vergine delle Grazie viene trasportata e disposta davanti al luogo sacro della chiesa a lei intitolata, dove si ritrovano fedeli e curiosi in attesa della rappresentazione sacra. L’angelo inizia il percorso verso la vergine uscendo

dal balcone di un’abitazione dinanzi la chiesa, scorrendo sulla fune d’acciaio fin sopra la Madonna. Oggi, 1° luglio, sono previste tre uscite da parte della bambina. Nella prima la piccola, recita una preghiera di ringraziamento assistita dal parroco e dalla maestra della scuola; nella seconda porta incenso in segno di purificazione e nella terza getta petali di fiori sui fedeli sottostanti. Quindi si procede con la solenne processione attraverso il paese, con la statua della Vergine delle Grazie portata in spalla solo ed unicamente dalle donne. Il tutto si conclude con i classici fuochi pirotecnici ammirati da anni per la loro grandiosità. Nella giornata conclusiva di domani 2 luglio, la bambina è vestita d’azzurro ed esegue, oltre alle tre uscite, anche una quarta nella quale porta in dono un pegno d’oro alla Madonna, recitando una preghiera di ringraziamento. Si prosegue quindi con la processione al termine della quale la statua della Madonna viene trasportata nella chiesa di San Nicola dove resterà fino al giorno successivo per la celebrazione della festa patronale. Al termine la statua venerata della Madonna farà ritorno nella chiesa d’origine in processione.

