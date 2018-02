A tutto Lupo, San Nicolò steso nel finale

Con una grandissima reazione, il Campobasso rifila un poker roboante al San Nicolò e centra la riscossa dopo la delusione post Agnone e le scorie da maxi-squalifiche. Una partita dalle mille emozioni, decisa nel finale ma che ha detto tanto. Un primo tempo ben giocato dalla squadra rossoblù che dopo dieci minuti passa in vantaggio con Del Duca, autore di un bellissimo gol di tacco su punizione di Gerardi. I Lupi gestiscono ma vengono ripresi a fine frazione da Liguori che ribadisce in rete dopo essersi fatto parare un rigore. Nella ripresa partono meglio gli abruzzesi che trovano addirittura il 2-1 ad opera dell’ex Bontà. Ma il forcing rossoblù è rabbiosa e a venti dalla fine Balistreri trasforma un penalty e trova i 2-2. Del Duca prosegue nella sua giornata di grazie e insacca il 3-2 realizzando la personale doppietta. Il 4-2 è timbrato da Augustus. Grande festa con i cinquanta tifosi giunti in terra adriatica.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp