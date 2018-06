A Torella del Sannio il primo sindaco che aderisce alla Lega

E’ di Torella del Sannio il primo sindaco molisano che ha aderito alla Lega. Antonio Lombardi è il primo ad entrare a far parte del partito guidato da Matteo Salvini. “Questa scelta – ha commentato la coordinatrice provinciale e capogruppo in Consiglio regionale della Lega, Aida Romagnuolo – mi rende particolarmente felice a dimostrazione che il lavoro che stiamo facendo comincia a dare i suoi frutti. Ancora un’adesione importante – ha continuato la Romagnuolo – a dimostrazione che il nostro partito per la serietà e i comportamenti che i suoi uomini e le sue donne stanno assumendo in Molise, diventerà a breve il punto di riferimento dei cittadini che vogliono contare di più”.

