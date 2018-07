A Termoli la finale della III edizione di 50 ore Contest Cinematografico

TERMOLI. L’ attesa è finalmente terminata. L’Associazione Cinematografica Lilly e Cortò Factory Image, in collaborazione con Confidi Rating Italia gruppo Safe Partners, Molise Cinema Film Festival e il patrocinio del Comune di Termoli sono pronti per poter ospitare tutti i partecipanti per la serata finale del 50 ore Contest Cinematografico III Edizione.

Una vera e propria corsa contro il tempo, quella che hanno vissuto le troupe iscritte al contest, e che terminerà lunedì 23 con la proiezione dei cortometraggi finalisti e la proclamazione dei vincitori. L’evento avrà luogo presso l’Auditorium di Santa Maria degli Angeli, a Difesa Grande, a causa delle condizioni meteo avverse previste per la giornata di domani.

I tre vincitori del contest saranno decretati dalla Giuria Tecnica – composta dall’attore e regista Andrea Ortis, dalla sceneggiatrice e giornalista Valentina Fauzia, dal rappresentante di Molise Cinema Festival Salvatore Di Lalla, e da Pedro Filipe Mendes, attore e regista portoghese – insieme alla Giuria Popolare, composta dal pubblico accreditatosi.

I cortometraggi finalisti di questa III edizione sono:

ACD PRODUZIONI, “Citizen News” (Fantascientifico);

FRAULEIN EULE GROUP, “La fornace” (Western);

JICA, “Nonsense” (Pulp);

MATERIA CINEMA, “Malìa” (Noir);

TEAM IKON, “Non bussare a quella porta 2” (Horror)

Un ulteriore premio, la menzione speciale “Premio Molise Cinema”, verrà assegnato dalla sola Giuria Tecnica e permetterà al vincitore di partecipare a un Workshop di regia e montaggio organizzato dal Film Festival di Casacalenda.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp