“A spasso” con l’assicurazione falsa, foglio di via per due stranieri

CAPRACOTTA

Ladri “a spasso” in Alto Molise con l’assicurazione dell’auto falsa. E’ accaduto a Capracotta dove i carabinieri della locale stazione hanno fermato due stranieri con numerosi reati per furto. I due hanno esibito un certificato assicurativo fasullo e, dopo i controlli del caso, i militari dell’Arma hanno scoperto il passato degli occupanti dell’automobile. I due non hanno fornito spiegazioni valide riguardo alla loro presenza sul territorio altomolisano, motivo per cui i militari dell’Arma hanno proposto loro alla Questura di Isernia per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno a Capracotta. L’auto, invece, è stata posta a fermo amministrativo. Intanto, giro di vite in Alto Molise contro gli automobilisti indisciplinati: otto sanzioni per altrettanti cittadini che erano senza cinture di sicurezza o che parlavano al telefono mentre erano alla guida. Predisposti anche numerosi controlli davanti alle scuole per contrastare lo spaccio di droga.