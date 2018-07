“A Rìcce pàrlame accuscì”, presentato il libro di Pasquale Mancino

di Agnese Genova

E’ stato presentato sabato pomeriggio a Riccia, nell’ex Convento Cappuccini, il libro di Pasquale Mancino “A Rìcce parlàme accuscì- Pìs è mesùre pe tutt’i paròle”, ben 500 pagine che racchiudono sedicimila vocaboli dialettali, 7.292 i proverbi, 5.220 i modi di dire. Ai saluti del sindaco Pietro Testa sono seguite le relazioni delle due più importanti cultrici e studiose del dialetto molisano, Rita Fattolillo e Carmela Di Soccio. “L’opera di Mancino può essere definita un vero e proprio monumento eretto al patrimonio linguistico e culturale della sua comunità, una pietra miliare costata anni di fatica e pazienza infinita, pari solo alla passione per il dialetto e all’amore per il suo paese che Pasquale ha dimostrato di avere. Ha scritto tanto, parole, frasi, dicerie che si usavano a Riccia in passato, grazie anche alla collaborazione con la comunità emigrata in Canada, recuperando così forme cristallizzate, integre rispetto al dialetto odierno, di una lingua arcaica ma assolutamente attuale ed efficace poiché esito di esperienze di vita dei nostri antenati dalle quali sono scaturite perle di saggezza mai sorpassate- ha affermato Rita Frattolillo- Il libro presta il fianco ad una parte molto divertente che narra tra le righe com’era la vita di un tempo. Concreta, vissuta da gente che non andava a scuola ma sapeva leggere bene nel libro della vita. Nel volume si trovano arguzia, sagacia, ironia e sarcasmo. Mancino racconta di un mondo completo e complesso, leggendolo sono penetrata nella vita dei nostri vecchi che ci hanno lasciato un’eredità da trasmettere ai giovani. Non si tratta solo di patrimonio linguistico ma da motti, frasi, proverbi e filastrocche passa il flusso della storia della comunità che ci ha preceduto e che ha voluto lasciarci qualcosa. Il dialetto rappresenta un valore aggiunto per nostri giovani, è arricchimento che ci parla di radici e cultura atavica.

L’uomo non è altro che un prodotto della sua storia e senza la memoria comune non è nessuno, specialmente nel mondo d’oggi dove si rischia perdita d’identità e senso di appartenenza. Disperdere il dialetto sarebbe un vero peccato”. Gli ha fatto eco il consigliere comunale con delega alla Cultura Antonio Santoriello che per testimoniare l’importanza della lingua per l’identità di una comunità ha usato le parole del poeta siciliano Ignazio Buttitta “Un popolo diventa povero e servo quando gli rubano la lingua ricevuta dai padri: è perso per sempre” . Parole di grande ammirazione per lo sforzo profuso da Mancino sono arrivate anche da Carmela Di Soccio, che ha letto e commentato alcuni proverbi: “Ho sempre amato il dialetto, ho scritto in dialetto e trovare una persona che per ben 27 anni non ha fatto altro che recuperare tutto ciò che poteva non può che essere per me un grande piacere. Leggendo questo enorme volume si capisce l’amore profondo per la propria terra. Perché si sceglie di parlare in dialetto? Per la sensualità di una lingua, di parole che tradotte in italiano avrebbero bisogno di intere frasi per essere rappresentate. Lo si preferisce anche per una scelta ideologica, perché si vuole mantenerlo in vita, perché come è successo a Pasquale non si accetta che vada a morire”. “Spero che questo libro sia l’inizio per ampliare la già ricca raccolta” ha detto l’autore. Piacevolmente colpito dall’interesse e dalla grande attenzione che gli sono stati riservati dai concittadini.

