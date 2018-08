A Montecilfone arrivano le autobotti, svuotato il serbatoio comunale danneggiato

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

MONTECILFONE. E’ stato disposto lo svuotamento dell’acqua del serbatoio di Montecilfone, il paese epicentro del terremoto che a 36 ore di distanza dalla scossa di magnitudo 5.1 sta seminando ancora preoccupazione tra le popolazioni dei 10 paesi del cosiddetto cratere sismico. L’annuncio è stato dato dal sindaco Franco Pallotta attraverso un post apparso stamane su Facebook: “Stiamo svuotando il serbatoio dell’acqua per fare delle verifiche tecniche. Ho richiesto le autobotti per sopperire”, ha affermato il primo cittadino che da quasi tre giorni sta affrontando una situazione mai provata prima. Quella del serbatoio dell’acqua potabile è sembrata da subito essere la più importante delle criticità di Montecilfone dopo che già nella giornata di ieri, venerdì 17 agosto, Pallotta aveva firmato le ordinanze di chiusura della chiesa e di un supermercato nel centro storico, diventato sin da subito zona rossa, e lo sgombero di due abitazioni sempre nella zona vecchia del paese. Inizialmente i primi sopralluoghi effettuati sul serbatoio non avevano evidenziato particolari criticità ma la necessità di ingabbiare e mettere in sicurezza i piloni oggetto di qualche crepa. Di qui il consiglio dei vigili del fuoco di svuotare almeno parzialmente la struttura che oggi, invece, è stata svuotata totalmente per evitare qualsiasi ‘minaccia dall’alto’ all’incolumità del paese e dei suoi residenti. Resta, invece, pressoché simile la situazione ad Acquaviva Collecroce dove appena dopo la scossa di magnitudo 5.1 il sindaco Francesco Troilo aveva firmato le ordinanze di chiusura della chiesa e della casa parrocchiale. In mattinata sono continuati i sopralluoghi da parte dei tecnici comunali che hanno già evaso quasi la metà delle “oltre 150 richieste di verifiche che ci sono pervenute – ha affermato il primo cittadino – c’è qualche evacuato che, però, si sta organizzando autonomamente”. Il sindaco ha provveduto a richiedere brandine e coperte da far sistemare nella scuola del paese per dare un tetto sicuro a tutti quelli che “hanno ancora paura a rientrare nelle proprie abitazioni. Al momento abbiamo avuto la metà di quello che abbiamo richiesto ma stanno lavorando per farci avere anche il resto. Stiamo riuscendo a tenere sotto controllo la situazione anche se c’è ancora tanta paura tra le persone”, ha concluso Troilo. Arriva, invece, da Palata l’appello per avere dei volontari che affianchino i tecnici comunali per affrontare l’emergenza. A lanciarlo è il sindaco Michele Berchicci: “C’è carenza di volontari per sistemare l’area di accoglienza presso il campo sportivo. C’è un gruppo di 3-4 persone che lunedì torneranno a lavoro e resterò senza personale che aiuti i tecnici del Comune. C’è anche carenza di brandine – ha proseguito Berchicci – abbiamo montato delle tende però ci sono le brande solo per una tenda e mezza. La scorsa notte sono stati in circa 200 a dormire in macchina in vari punti del paese lontani dalle abitazioni”. Più di 170, invece, le richieste di verifica dello stato delle abitazioni mentre 10 sono quelle per gli edifici pubblici. La situazione più delicata è quello dell’immobile che ospita l’Ufficio Postale “che ha dei problemi ma al momento non c’è stata rilasciata nessuna certificazione. Oggi ho fatto intervenire anche i vigili del fuoco” e quella della chiesa di San Rocco che si trova proprio al centro del paese. Anche in questo caso una prima relazione “esclusivamente verbale” parla di “problemi di carattere strutturale alle colonne interne. Voglio lanciare un appello ai volontari delle varie associazioni presenti sul territorio a mettersi in contatto con me”. Lo stesso Berchicci che ha anche lanciato un appello per la consegna urgente di brandine e “di una cucina da campo per permettere alle persone di dormire nelle tende che sono state allestite e di mangiare un pasto cucinato a dovere e non solo dei panini”. Il sindaco non nasconde la difficoltà del momento. “E’ la prima volta che mi trovo in una situazione del genere e solo oggi sto iniziando a capire le carenze che ci sono”.

Mic. Bev.

