A ‘Masterchef 7’ la domenicana trapiantata in Molise Joayda Herrera

C’è anche la molisana ‘adottiva’ Joayda Herrera tra gli aspiranti chef della settima edizione di ‘MasterChef Italia’. il programma di cucina, in onda su SkyUno tutti i giovedì alle ore 21, ha preso il via il 21 dicembre scorso e a guadagnarsi il tanto agognato grembiule bianco, durante i ‘Live Cooking’ per poter entrare in gara a pieno titolo, c’è anche la giovane domenicana trapiantata in Molise per amore di un imprenditore campobassano.

Joayda ha stupito i giudici, passando così la fase selettiva, cimentandosi nella preparazione di un piatto tipico della sua terra il platano, le cosiddette banane verdi da cottura. In 45 minuti l’aspirante cuoca ha dato il meglio di sè ai fornelli e dopo l’assaggio del suo piatto è stato lo stesso Cannavacciuolo a consegnarle il ‘simbolo lasciapassare’ per poter iniziare così la sua avventura all’interno del programma.

Non resta allora che seguire il resto delle puntate e fare il tifo per la giovane domenicana, a partire già dalla prossima puntata che si terrà giovedì 28 dicembre.

