A Guglionesi una sagra del pesce per le persone che vivono nella tendopoli

GUGLIONESI. Offrire una serata di svago e intrattenimento per alleggerire l’umore e la paura di tutte quelle persone che dal 14 agosto stanno combattendo con l’incubo del terremoto. L’iniziativa è partita direttamente dall’amministrazione comunale di Termoli e ha visto la collaborazione anche di quella di Guglionesi.

Una sagra del pesce all’interno della tendopoli allestita dalla Protezione Civile presso il campo di calcio di Guglionesi.

E’ questa l’iniziativa che è stata lanciata ieri ufficialmente dall’amministrazione di Termoli. Una iniziativa che vuole essere un modo per essere vicini a chi, in questo momento, si trova a dover vivere fuori casa e nelle tendopoli. La sagra del pesce si terrà il 24 e, oltre alla cena, ci sarà anche l’animazione di Mago Peppe e Mago Checco per tutti i bambini della tendopoli che sono rimasti scossi da quello che è accaduto.

