A fuoco il gazebo di una pasticceria, aperta una indagine

GUGLIONESI. Saranno le indagini dei carabinieri della stazione di Guglionesi a chiarire i contorni di una vicenda che ha scosso profondamente la tranquillità del paese bassomolisano. E’ accaduto tutto in una manciata di minuti quando stava per scoccare l’una della notte tra giovedì e venerdì. Ad allertare il proprietario della pasticceria “La Dolce Vita” sono stati gli stessi vicini che hanno contattato anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Quando l’uomo è arrivato sul posto non ha potuto fare altro che guardare il gazebo di legno della sua attività commerciale andare letteralmente in fiamme.

La causa dell’incendio è ancora in corso di accertamento.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise” in edicola domani.

