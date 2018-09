A fuoco abitazione a Toro, paura in paese

ULTIM’ORA (Ore 15.30). Un incendio si è sviluppato in un’abitazione a Toro nel pieno centro storico in via Di Sopra. I Vigili del fuoco di Campobasso stanno intervenendo in questi momenti con più mezzi per cercare di avere ragione delle fiamme. Il punto in cui si è sviluppato il rogo comporta un intervento assai complicato per i pompieri che devono agire fra i dedali di viuzze. Una densa nuvola di fumo sta avvolgendo la zona ed ha costretto i residenti a restare chiusi in casa o allontanarsi.



Ore 16. Per fortuna non ci sono state conseguenze per gli occupanti dell’abitazione. Si tratta, comunque, di una tragedia familiare che metterà in difficoltà l’intero nucleo che è riuscito a sfuggire al rogo. L’interno della casa è andata distrutta, abitazione costruita dopo anni di sacrifici.