A Cercemaggiore una scalinata si trasforma in un fiume in piena

CERCEMAGGIORE. Come da previsioni il sole e il caldo sembrano aver abbandonato nuovamente il Molise per lasciare spazio alle piogge. Cielo grigio e temporali stanno interessando la nostra regione da metà mattina e in particolare a Cercemaggiore una scalinata del centro storico si è trasformata in un vero e proprio fume in piena (vedi foto).

