A Cercemaggiore la gara podistica “Sentinella dei Sanniti”

Domenica 22 luglio 2018 si è svolta la gara podistica “La Sentinella dei Sanniti” a Cercemaggiore, 1^ tappa del Circuito Podistico “Tammaro in Movimento”, in ricordo di Giovanni Romano. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Pro Loco Giovani Cercesi, in collaborazione con il Comune di Cercemaggiore.

La manifestazione si è svolta su un percorso prevalentemente cittadino, ripetuto due volte, di 4,7 km , per complessivi 9,4 km, toccando la punta più alta del paese, oltre 1.000 m s.l.m., da dove è stato possibile ammirare uno splendido panorama, da cui la denominazione dell’evento “Sentinella dei Sanniti”. Cercemaggiore, infatti, si eleva a circa 950 metri di altitudine e domina la vallata del Tammaro, si vedono tutte le alture del Molise fino alle montagne d’Abruzzo e nei giorni di sole, quando nelle pianure sottostanti non c’è foschia, si arriva a scorgere l’azzurro del mare Adriatico.

Il ritrovo dei circa cento atleti è avvenuto alle ore 16:00, lo start è stato dato puntuale alle ore 17:00 dalla centralissima via Roma.

Questa edizione è stata vinta da Gennaro Varrella, della ASD International Security S., dopo soli 35′ 50″, alla media di 3,49 min/km, seguito a pochi cm, e quindi con lo stesso tempo, da Ivan di Mario, della Polisportiva Molise Campobasso. Per le donne ha tagliato per prima il traguardo Linda Caserio, col tempo di 48′ 07″, alla media di 5,07 min/km.

