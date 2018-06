A Castellino del Biferno arriva ‘La vita in diretta’ per ‘U Pizzicantò’

CASTELLINO DEL BIFERNO. É tutto pronto a Castellino del Biferno per l’edizione 2018 de ‘U Pizzicantò e la Sagra delle Sagnitelle’ che si terrà il 12, il 13 e il 16 giugno in onore di S. Antonio di Padova. Ricco il programma dell’evento – promosso e organizzato dall’Associazione culturale Musica & Spettacolo, l’Amministrazione Comunale di Castellino e il Comitato festa. In particolare, il 12 giugno a partire dalle 17 l’esibizione delle caratteristiche ‘piramidi umane’ che quest’anno saranno riprese da una troupe della ‘Vita in diretta’ che trasmetterà un servizio in collegamento da Castellino. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp