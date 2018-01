A Campobasso il primo nato del 2018: è Bryan Florio

Si chiama Bryan. E’ campobassano e si è affacciato alla vita alle 9.47. E’ lui il primo nato in questo 2018 che si è aperto da poche ore. Un batuffolo di tre chili, lungo 50 centimetri e dal visino dolce, è venuto al mondo nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del ‘Cardarelli’ di Campobasso, per la gioia immensa di papà Davide Florio e mamma Miriam, ansiosi di conoscerlo e stringerlo forte tra le braccia.

“Gli auguro tutto il bene del mondo”, le parole di un papà emozionato e che non poteva festeggiare meglio l’inizio di questo 2018, è stata un’emozione fortissima. Il piccolo, che gode di ottima salute, ha di poco meno di un’ora ha anticipato Mattia, nato alle 10 è ventuno all’ospedale di Isernia.

Sono stati 910 invece i bimbi nati nel 2017 oramai in archivio, un dato significativo per la città di Campobasso ma anche per l’intero Molise visto che si tratta di numeri – contrariamente al trend nazionale – in aumento e che fanno ben sperare: venticinque coccarde in più rispetto al precedente anno. Ai due neo genitori, Davide e Miriam, ai nonni ed ai familiari vanno i più affettuosi auguri da parte di tutta la redazione de ‘Il Quotidiano del Molise’.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp