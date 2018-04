A Campobasso i parlamentari ‘azzurri’ a sostegno di Donato Toma

CAMPOBASSO. Iole Santelli, Roberto Occhiuto, Antonio Martino, Maurizio D’Ettore, Francesco Cannizzaro, Enrico Aimi sono i parlamentari di Forza Italia presenti oggi a Campobasso per sostenere la campagna elettorale di centrodestra e tirare la volata al candidato Donato Toma. Volantinaggio in Piazza Municipio, Piazza Pepe e lungo le vie del centro per illustrare il programma della coalizione e supportare la lista azzurra in vista del voto di domenica.

