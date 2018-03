A Bagnoli del Trigno strade al collasso, il Comitato: “Pronti a restituire tessere elettorali”

BAGNOLI DEL TRIGNO. A Bagnoli del Trigno è allarme viabilità. La situazione delle frane che grava sulle strade che conducono al paese si fa ogni giorno sempre più preoccupante e il maltempo non aiuta. I cittadini ormai esasperati minacciano di riconsegnare le tessere elettorali qualora non saranno presi gli opportuni provvedimenti.

“Mentre il teatrino della politica molisana offre uno spettacolo indecoroso e indegno i problemi del territorio incancreniscono nell’indifferenza più totale delle istituzioni – a dirlo è il presidente del ‘Comitato spontaneo di protesta per le condizioni di viabilità, Franco Mastrodonato – a questa situazione, ormai al limite dell’emergenza e della decenza, il Comitato risponderà in modo adeguato e con la comunità dei bagnolesi residenti a Roma studieremo forme di protesta ancora più incisive da mettere in atto”.

Le criticità maggiori si registrano soprattutto lungo la strada per ‘Sprondasino’ franata in più punti con il conseguente restringimento della carreggiata. Il sindaco di Bagnoli del Trigno, Angelo Camele, ha scritto alla Regione, alla Provincia e al Prefetto per allertarli della situazione e richiedere interventi urgenti non più rinviabili.

