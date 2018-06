90enne ‘spericolato’ al volante, le immagini spopolano in rete (IL VIDEO)

Un pomeriggio ‘particolare’ quello che si è vissuto ieri (lunedì 4 giugno) ad Isernia. Un nonnino di 90 anni, alla guida della sua autovettura, si è prodigato in uno slalom alle porte del centro storico. In via Kennedy, proprio davanti alla Prefettura, lo ‘scontro finale’. Per fortuna nulla di grave per l’anziano che è stato prontamente raggiunto dai familiari: sul posto si sono recati anche i Vigili Urbani. L’episodio è stato ripreso da alcuni cittadini ed ovviamente il video sta spopolando in rete.

IL VIDEO



