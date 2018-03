8 Marzo, ingresso gratis ai musei per le donne

“Le donne sono la colonna vertebrale della società” diceva Rita levi Montalcini. E domani, in occasione della Giornata Mondiale dedicata al gentil sesso, il Polo Museale del Molise, in collaborazione con Il Ministero della Cultura, offre a loro la possibilità di un ingresso gratuito in tutti in musei regionali. Le strutture che hanno aderito all’iniziativa sono: Museo Sannitico e Palazzo Pistilli a Campobasso, il Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache e il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia, il Museo archeologico di Santa Chiara e il Castello Pandone di Venafro, il complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno, il Castello di Capua a Gambatesa e il Museo della civiltà e del territorio di Altilia (Sepino).

Per info e orari delle strutture clicca qui .

P.G.

