6 Maggio 2018, domenica gratuita nei musei e aree archeologiche

Domenica 6, prima domenica di Maggio, saranno oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia che accoglieranno cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. Fu il decreto Franceschini, in vigore dal 1° luglio 2014, a stabilire che ogni prima domenica del mese fosse previsto l’ingresso gratuito per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Per scoprire l’elenco dei luoghi visitabili gratuitamente in Molise clicca qui:

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_309444232.html#Molise

